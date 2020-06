Corso Sardegna, prende a calci i carabinieri intervenuti in una lite

Genova. Ha spintonato e preso a calci i carabinieri che erano intervenuti ieri in corso Sardegna, chiamati per una lite in strada.

A litigare erano due fidanzati, ma quando i militari hanno provato a calmare gli animi la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol, si è scagliata su di loro con spintoni e calci.

La donna, I. P., croata di 33 anni, è stata bloccata, identificata e arrestata per resistenza e lesioni.