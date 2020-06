Corso Italia, tenta di stuprare una donna che porta a passeggio i cani: arrestato 24enne

Genova. Era a passeggio con i suoi cani come fa ogni giorno all’alba nella zona di corso Italia quando è stata avvicinata da un giovane che prima ha cominciato a importunarla con commenti pesanti.

Lei ha minacciato di chiamare la polizia e si è allontanata, ma lui non ha desistito: l’ha seguita, poi l’ha afferrata, le ha abbassato i leggins e si è buttato sopra di lei per violentarla. La donna, 55 anni, è riuscita comunque con il telefono a comporre il 112 e urlando ha chiesto aiuto.

Per fortuna due pattuglie del nucleo radiomobile erano in zona Foce e hanno raggiunto l’uomo e lo hanno arrestato.

La donna è stata ricoverata in stato di choc all’ospedale Galliera. Fortunatamente lo stupro non è stato consumato. L’uomo, arrestato per violenza sessuale, è un 24enne che abita a Sturla.

Si chiama Rosario Vitale e ha alcuni precedenti tra cui la denuncia di un vicino di casa da cui il 24enne tempo fa si presentò in piena notte dicendogli che voleva andare a letto con sua moglie. Questa mattina nel carcere di Marassi dove è stato portato l’uomo si terrà la convalida dell’arresto.