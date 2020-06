Genova. Un brutto incidente è avvenuto la scorsa notte in Corso Europa, quando un uomo ha perso il controllo della sua vespa finendo rovinosamente a terra.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 all’altezza del Carlini, nei pressi delle pensiline del Bus, in direzione del centro: il vespista ha urtato forse un marciapiede, venendo disarcionato dallo scooter.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno prima immobilizzato l’uomo su una barella per poi portarlo d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.