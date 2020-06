Coronavirus, Viale: “In Liguria 21 milioni di bonus ai sanitari, priorità a chi ha lavorato di più”

Genova. “Bonus Covid-19, per gli operatori sanitari della Liguria 21 milioni di euro. Il confronto con i sindacati di medici e infermieri va avanti in piena collaborazione e si chiuderà la prossima settimana con importi che, in sostanza, saranno simili a quelli del Veneto, ma superiori a quelli di Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità e consigliere regionale Sonia Viale (Lega) a seguito dei due incontri di oggi con i rappresentanti dei medici e del comparto sanitario.

“La novità emersa dagli incontri in videoconferenza – ha aggiunto Viale – è che Regione Liguria metterà a disposizione circa 9,2 milioni di euro che si andranno a sommare ai 6,7 del dl Cura Italia’ e ai 5,09 del dl Rilancio”.

“A differenza della proposta iniziale del Governo, che aveva previsto un solo bonus uguale per tutti e quindi – continua Viale – rischiava di vanificare il giusto riconoscimento per chi ha lavorato e rischiato di più in prima linea, in Liguria sono state previste tre fasce di erogazione dei bonus, come avvenuto in Veneto. Inoltre, se da un lato, anche a seguito del confronto con i sindacati, sarà applicato un idoneo criterio meritocratico, dall’altro non ci saranno distinzioni di trattamento tra medici e operatori del comparto sanitario.

In definitiva, Regione Liguria ora attende che le sigle sindacali trovino un punto di condivisione sulle fasce. Comprendo che si tratta di una risposta attesa, ma il tempo che stiamo utilizzando è per fare le cose bene, il più possibile condivise e con un risultato equo”, conclude la vicepresidente.