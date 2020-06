Coronavirus, tre nuovi casi e nessun morto: dopo i focolai dei giorni scorsi la situazione torna stabile

Genova. Tre nuovi casi di Coronavirus e nessun morto. Dopo il rimbalzo dei giorni scorsi, dovuto in parte a un cluster in una casa di riposo e in parte a un focolaio a Busalla, la situazione sembra essere nuovamente sotto controllo, in Liguria, e stabilmente. Così almeno in base al bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Salute.

A oggi, con 147.156 tamponi in totale e 1.254 nelle ultime 24 ore, i casi totali di Coronavirus da inizio emergenza sono 9977, di cui 1347 “attivi”. La provincia più colpita sempre Genova con 949 casi.

Gli ospedalizzati sono 49, di cui 3 in terapia intensiva (due al San Martino e 1 a Imperia), quindi uno in meno di ieri. Aumento di quattro unità invece i malati curati a casa, in isolamento domiciliari, 231 in totale.

Le persone guarite definitivamente, con doppio tampone, sono 14 più di ieri: in tutto 7072 da inizio emergenza. Restano in sorveglianza attiva, perché entrati a contatto con positivi, 423 liguri.