Coronavirus, tra febbraio e maggio un morto per Covid su due in Liguria veniva dalle rsa

Genova. Tra il 20 febbraio e il 15 maggio, oltre un decesso su tre avvenuto nelle Rsa liguri è stato causato dal coronavirus. E’ quanto riporta l’agenzia nazionale Dire sulla base dei dati diffusi dalla vicepresidente e assessore alla Sanità, Sonia Viale, rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione del Partito Democratico.

Secondo il report di Alisa, l’azienda ligure sanitaria, report che è stato appunto illustrato da Viale e riferito ai primi tre mesi dell’emergenza, sono stati 1.964 i decessi totali registrati nelle Rsa: di questi, 1.235 (62,88%) per patologie non correlate al Covid e 729 (37,12%) con o per coronavirus.

Si tratta di più della metà (54,65%) dei 1.334 decessi con o per coronavirus registrati dal bollettino ufficiale regionale del 15 maggio in tutta la Liguria. Alla stessa data, nelle circa 300 strutture residenziali liguri per anziani risultavano positivi 803 ospiti (6,47%), su un totale di 12.403 posti letto disponibili, e 387 operatori.

Di conseguenza, fino a un mese fa erano stati 1.532 i casi di covid complessivamente registrati nelle Rsa, il 12,35% di tutti i posti disponibili e il 16,91% dei 9.058 contagi fino ad allora scoperti in Liguria. Inoltre, il 47,58% degli ospiti delle Rsa che hanno contratto il virus, nel periodo preso in esame, sono morti.

Nella risposta alle domande sollevate dal Partito Democratico, infine, la vicepresidente precisa che non e’ possibile effettuare un raffronto con quanto avvenuto nelle Rsa negli anni passati perché i decessi all’interno di quelle strutture non sono mai stati oggetto di un monitoraggio ad hoc.