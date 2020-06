Coronavirus, torna a calare la curva dei nuovi casi ma cresce il numero di ospedalizzati (+5 al Galliera)

Genova. Stiamo parlando di cifre minime ma è comunque importante che oggi il numero dei nuovi casi registrati di Coronavirus in Liguria sia tornato a scendere. Ieri erano stati 7. Erano stati 10 il giorno precedenti. Oggi sono tornati 4. Un decremento importante perché potrebbe coincidere, la prossima settimana, con una diminuzione del coefficiente di contagio R, risalito negli ultimi giorni in Liguria a 0.8 (1 è il livello di guardia). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1115 tamponi di cui circa la metà per scovare nuovi casi.

Inoltre il bollettino di Alisa-Regione parla di un solo decesso nelle ultime 24 ore (la cifra totale dei morti è 1551), riferito ai giorni scorsi visto che dalle asl e dagli ospedali non sono invece arrivate notizie di decessi oggi.

I casi attivi in Liguria sono al momento 1577, di cui 1160 a Genova. Crescono leggermente gli ospedalizzati, 3 in più rispetto a ieri, arrivando a 62 pazienti Covid totali negli ospedali della Liguria, ma con ben 5 nuovi pazienti nel solo Galliera. Resta stabile un solo paziente in terapia intensiva – rispetto alle centinaia di tre mesi fa – e si trova all’ospedale di Imperia.

Restano in sorveglianza attiva 473 persone in Liguria di cui 173 sotto la Asl 3. I guariti con doppio tampone nelle ultime 24 ore sono stati 20, arrivando al numero totale di 6809.