Coronavirus, stillicidio di contagi in Liguria: ancora 7 nuovi positivi in un giorno

Genova. Ancora 7 nuovi contagi registrati in Liguria nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dei nuovi positivi resta basso ma non scende, rispettando il trend che si osserva in questi giorni a livello nazionale. È quello che emerge dal consueto bollettino inviato dalla Regione sulla base dei dati del flusso Alisa inviati al ministero della salute.

Rispetto a ieri si registrano altre 78 guarigioni, ma anche 4 decessi. Numeri che fanno scendere complessivamente la quantità di positivi presenti sul territorio che al momento sono 1.758, cioè 75 meno di ieri. I test giornalieri effettuati sono stabilmente su quota 1.523 (in totale 133.898. Il bilancio totale delle vittime sale a 1.538.

Ancora in calo gli ospedalizzati che scendono sotto quota 70 (oggi sono 69, tre in meno rispetto a ieri). Aumenta di poco il numero dei ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 3 di cui solo uno a Genova, al policlinico San Martino. Anche al Villa Scassi, che detiene il primato dell’affollamento con 17 pazienti Covid, si registra un ricovero in meno.

Tra i pazienti fuori dagli ospedali ci sono ancora 1.689 asintomatici, 180 in isolamento domiciliare, 6.612 guariti totali con doppio tampone negativo. Ancora 424 persone in sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Di seguito gli ultimi decessi segnalati negli ospedali di Genova e provincia

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala due decessi.

* Donna di 86 anni, con comorbidità, deceduta il 18/6/2020 nel reparto di Medicina

* Donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 19/6/2020 nel reparto di Medicina

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi