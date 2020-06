Coronavirus, smantellato un altro reparto Covid al San Martino: solo 7 ricoverati in tutto

Genova. Un altro reparto Covid smantellato al San Martino. La direzione sanitaria comunica che il padiglione Maragliano (unità operativa malattie respiratorie e allergologia, ubicata al 1° piano lato levante) non ha più alcun paziente ricoverato. Dopo le necessarie procedure di disinfezione, da lunedì 22 giugno il reparto tornerà ad accogliere pazienti con patologie dell’apparato respiratorio Covid-free.

Ad ora i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale sono 7 in tutto: 6 in Malattie Infettive, 1 in Rianimazione.

Questa mattina intanto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’assessore alla sanità Sonia Viale, alla direzione strategica del policlinico e a una delegazione di professionisti di pronto soccorso e 118 ha ‘simbolicamente’ abbassato la cerniera della tenda di pre-triage dedicata ai pazienti Covid, ufficialmente chiusa e disinstallata.

Un momento che accompagna l’ospedale verso una progressiva normalizzazione, sebbene rimanga attivo e garantito il percorso di accesso in precedenza stabilito.