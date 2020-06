Coronavirus, si naviga verso gli zero contagi: due pazienti in terapia intensiva in tutta la Liguria

Genova. Quattro nuovi casi di contagio da Coronavirus, in Liguria, nelle ultime 24 ore, una cifra che conferma la tendenza a zero auspicata dal sistema sanitario regionale. Sono 1914 gli infetti “attuali” in Liguria, ai quali si aggiungono i 6448 guariti definitivamente e i 1527 morti – 4 nell’ultimo giorno – per arrivare a un totale di 9589 casi da inizio emergenza a oggi.

Il bollettino Alisa-Regione Liguria – flusso ministero della Salute conferma anche lo svuotamento degli ospedali. I pazienti nelle strutture pubbliche della Liguria calano di altre 11 unità (sono 78 in totale) e al momento “solo” due persone si trovano ancora in terapia intensiva, una all’ospedale di Imperia e una al San Martino.

Scende anche il numero dei casi curati a casa, 78 in totale, perché sintomatici mentre aumenta di 7 unità quello dei cittadini sottoposti a isolamento domiciliare perché ritenuti a rischio. Sono in totale 168.

Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 1336, di cui solo una parte per evidenziare nuovi casi. Il totale dei tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza è 129.249.