Coronavirus, Rossetti (Pd): “La Regione dia un contributo ai borsisti rimasti nelle residenze universitarie”

Genova. “Durante l’emergenza Covid-19 molti studenti borsisti si sono visti costretti a rimanere nelle residenze universitarie sostenendo diverse spese di tasca propria, non potendo usufruire del servizio mensa e dovendo seguire lezioni e sostenere esami con mezzi informatici propri”.

Lo denuncia il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti che ha presentato un’interrogazione: “Ho chiesto quali risorse aggiuntive, contributi una tantum, abbia previsto Regione per aiutare questi studenti”, spiega.

“A essi devono essere destinati contributi economici, anche per l’acquisto della strumentazione necessaria per rimanere al passo con le modalità di apprendimento che si sono trasformate profondamente a causa di questa emergenza: acquisto Notebook, PC, tablet, schede SIM e mezzi per il collegamento a Internet, per citarne alcuni”, ha concluso Rossetti.