Coronavirus, nessun paziente in terapia intensiva a Genova, è la prima volta da inizio emergenza

Genova. Cala ancora il numero delle persone positive al coronavirus in Liguria. Secondo i dati di Regione e ministero, ad oggi i Covid-positivi sono 1.594 e cioè 61 meno di ieri. Il dato è frutto di 8 nuove positività, 3 decessi e 66 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 59 e cioè 2 meno di ieri. Resta un solo paziente ricoverato in terapia intensiva, ricoverato presso la Asl1 imperiese. Per la prima volta, quindi, da inizio emergenza, nessun paziente è nel raparto intensivo nelle strutture genovesi.

Gli asintomatici sono 1.535 e cioè 59 più di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono 59 e cioè 2 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 191 e cioè 4 più di ieri.

Ad oggi sono 137.579 i test effettuati, cioè 932 più di ieri. I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 6.789 e cioè 66 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 394.

Le persone decedute sono in tutto 1.550 e cioè 3 più di ieri.