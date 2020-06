Coronavirus, nessun decesso in Liguria nelle ultime 24 ore: è la prima volta da inizio emergenza

Genova. Nessun decesso relativo ad infezione da coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore da tutte le strutture sanitarie della Liguria. E’ la prima volta che questo avviene da quanto è iniziata l’emergenza sanitaria nazionale legata al Covid.

A comunicarlo Regione Liguria, nel bollettino medico quotidiano legato all’epidemia in corso: la notizia conferma quindi la regressione del contagio, la cui forza sarebbe in diminuzione.

Tornano ad aumentare però i nuovi positivi: rispetto a ieri, infatti, ci sono 56 nuovi casi, un numero calcolato “pulendo” il numero dei guariti con doppio tampone dalla differenza dei casi positivi e le nuove schede decesso completate in queste ore. Questo “salto” è dovuto alla scoperta di un nuovo potenziale focolaio in una rsa, con 29 contagiati tra pazienti e operatori.

Al momento in Liguria rimangono 2875 casi positivi, 52 meno di ieri, con 198 ospedalizzati (meno 5 rispetto a ieri), 413 persone in isolamento domestico, 2264 clinicamente guariti e 5377 negativi al doppio tampone.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono scesi: 1424 tamponi totali di cui 753 su nuovi casi.

Il conto delle vittime risulta aumento di due unità, per un totale di 1465 morti registrate, per via di altrettante “schede decesso” completate in queste ore. Al San Martino di Genova ad oggi sono 10 i ricoverati in Malattie Infettive, 4 nelle rianimazioni del Policlinico, 2 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 6 al Maragliano.