Coronavirus, meno di duemila persone ancora positive in Liguria: solo due in terapia intensiva

Genova. Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore in Liguria, a conferma di una situazione che giorno dopo giorno sembra stabilizzarsi verso un contenimento quasi totale dell’emergenza sanitaria. Il dato emerge dal bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso ministeriale.

Complessivamente i positivi scendono di 75 unità (in tutto sono 1.953) per effetto degli 79 guariti e dei 4 decessi registrati. I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono 1208, per un totale di 127.913 test dall’inizio dell’emergenza.

Ancora in calo il numero degli ospedalizzati, 89 in tutta la regione di cui 2 in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime è attualmente a 1.523 morti.

I guariti con doppio test negativo sono complessivamente 6.409, mentre gli asintomatici dimessi dall’ospedale sono 1864 (cioè 76 in meno di ieri). In tutta la regione, inoltre, ci sono ancora 415 persone in sorveglianza attiva.

Di seguito i decessi segnalati nelle ultime 24 ore dagli ospedali genovesi