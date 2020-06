Coronavirus, meno di 10 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore e 4 morti in Liguria

Genova. Finalmente non è più a due cifre il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono state “solo” 8 le persone positive al tampone. Al momento quindi – in base ai dati Alisa Regione – Flusso ministero della Salute – ci sono 2326 casi “attivi” di Coronavirus, di cui 2202 asintomatici.

Il numero dei contagiati da inizio emergenza è di 9832, contando anche i 1507 morti – 4 nelle ultime 24 ore – e i 5999 guariti definitivamente e che quindi potranno tornare in società.

Calano ancora gli ospedalizzati, 6 in meno di ieri, per un totale di 124 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. 5 persone in tutto si trovano ricoverate in terapia intensiva. 124 sono curate a casa dai nuclei medici territoriali.

Genova resta il territorio con il maggior numero di casi (1614) e di sorveglianze attive, 197 su 569 totali in Liguria.