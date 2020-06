Coronavirus, in Liguria tornano ad aumentare i contagi: 20 in più in una sola giornata

Genova. Tornano ad aumentare i nuovi contagiati dal coronavirus in Liguria. Lo dice il bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso ministeriale: a fronte di 138 nuovi guariti con doppio test negativo e 4 decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore si contano 20 positivi in aggiunta rispetto a ieri. Il numero complessivo continua invece a calare fino a quota 2.204 (sono 122 in meno).

I test effettuati sono 2.132 per un totale di 121.023 dall’inizio dell’emergenza. Calano ancora gli ospedalizzati, 113 in totale, 11 in meno rispetto a ieri. Il più affollato resta il Villa Scassi con 25 pazienti, segue il San Martino con 12, al Galliera ci sono 9 persone malate di Covid-19.

Con gli ultimi decessi aumenta a 1.511 il bilancio delle vittime, mentre i guariti sono 6.137. In isolamento domiciliare ci sono 132 pazienti, i sintomatici sono 113 e 2091 gli asintomatici (in calo di 111 unità).