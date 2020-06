Coronavirus, in Liguria quota zero vicinissima: solo un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore

Genova. Solo un nuovo contagiato da coronavirus in Liguria nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato che emerge dal bollettino della Regione che da oggi presenta alcune modifiche nel metodo di raccolta e presentazione dei dati.

Nell’ultima giornata si registrano infatti 40 nuovi guariti e 2 schede relative a decessi per un calo complessivo di 41 unità sul totale dei positivi che scende a 1.536. Al totale dei decessi comunicato ieri (1.551) sono stati aggiunti due tamponi su cadaveri che nel vecchio flusso rappresentavano una voce a parte. Queste due persone pesano sul conteggio dei casi totali, ma non rappresentano contagi recenti.

I tamponi totali sono 139.910, aumentati di 1.216 nelle ultime ore. Continuano a scendere i ricoverati in ospedale, oggi 60 cioè 2 in meno di ieri. Tra questi c’è un solo paziente in terapia intensiva, nell’Imperiese. Per quanto riguarda Genova, ci sono 8 persone al San Martino, 10 al Galliera e 13 al Villa Scassi.

Dalle nuove voci del bollettino emerge anche che circa il 10% dei positivi dall’inizio dell’emergenza è stato individuato attraverso screening sanitario o contact tracing (911), gli altri 9.029 hanno fatto un tampone perché sintomatici.

In totale i guariti con doppio test negativo sono 6.849 (non vengono più conteggiati i “clinicamente guariti”, ancora positivi ma asintomatici) Ancora 426 sono in sorveglianza attiva. Circa due terzi degli attualmente positivi in Liguria (1.014 su 1.536) risultano residenti in provincia di Genova.