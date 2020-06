Coronavirus in Liguria, un solo decesso registrato nelle ultime 24 ore: numero mai così basso

Genova. Nelle ultime ventiquattro ore in Liguria è stato registrato un solo decesso per coronavirus. Si tratta del dato più basso relativamente al bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Liguria sulla base dei dati del flusso ministeriale.

Dalla stessa comunicazione emerge che nell’ultima giornata 10 persone sono risultate positive al coronavirus, numero dimezzato rispetto a quello di ieri. I nuovi guariti con doppio tampone negativo sono 46.

Nel complesso, quindi, ci sono 37 contagiati in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.167 persone ancora positive in Liguria. I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono 1.631, in totale 122.654.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, risultano ancora ricoverati 110 pazienti, in calo di 3 unità rispetto a ieri, e di questi solo 3 sono in terapia intensiva (uno nell’imperiese, uno nel savonese e uno al San Martino di Genova). Solo l’ospedale Villa Scassi vede un lieve aumento dei ricoverati che salgono a 27 (due in più da ieri). In sorveglianza attiva ci sono ancora 447 persone.