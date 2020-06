Coronavirus, in Liguria meno di 3000 casi “attivi”: oggi 13 nuovi positivi e 6 morti

Genova. Sono 13, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria in base ai dati di Regione e Alisa – Flusso ministero della Sanità. Così risulta dal calcolo dei casi attivi totali da inizio emergenza (2494 in Liguria) sommato a quello dei deceduti e dei guariti definitivamente (9797, 13 appunto più di ieri).

Prosegue il trend di arretramento del Covid, con 66 casi attivi in meno – in progressione algebrica – 73 nuovi guariti con doppio tampone (5813 in totale in Liguria) e, ancora, però, sei morti, cifra che fa salire a 1490 il numero di chi non ha potuto sopravvivere alla malattia.

Continuano a calare gli ospedalizzati: sono 140 nelle strutture della sanità pubblica di tutta la Liguria, di cui 4 in terapia intensiva. 105 persone curate a casa, anche queste in decremento.

Sono 664 le persone che si trovano in sorveglianza attiva, ovvero isolate in quarantena preventiva, di queste 256 sono seguite dalla Asl 3 genovese. E Genova resta la provincia con il più alto numero di casi attivi: 1752, seguita da Savona (377), Imperia (293) e La Spezia (70).