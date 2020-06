Coronavirus: in Liguria ancora contagi e morti ma gli ospedali sono sempre più vuoti

Genova. Rimangono stabili i numeri dell’epidemia di coronavirus in Liguria: rispetto a ieri 5 nuovi contagi, 3 nuovi decessi registrati, 34 guariti e altri 3 persone che hanno lasciato gli ospedali. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso di Alisa e ministero dei trasporti.

Scende quindi di 32 unità il numero totale dei positivi che in questo momento sono 1.882. Ancora ampiamente sotto i 2mila la quota giornaliera di tamponi (ieri 1.621), che hanno raggiunto un totale di 130.870 test effettuati.

Il dato degli ospedalizzati continua ad abbassarsi: sono 75 in tutta la regione, solo 2 in terapia intensiva: uno nell’Imperiese e uno all’ospedale San Martino di Genova. Uno dei più “affollati” è sempre il Villa Scassi con 18 pazienti ricoverati, comunque in calo di 2 rispetto a ieri.

In questo momento ci sono 1.807 positivi asintomatici, 169 in isolamento domiciliare, 6.482 guariti con doppio tampone negativo e 414 soggetti in sorveglianza attiva. Il bilancio totale dei decessi è di 1.530 persone.