Coronavirus, in Liguria ancora 4 nuovi contagi e aumentano i pazienti in terapia intensiva

Genova. Dopo il boom di contagi registrato ieri per la scoperta di un nuovo cluster nella rsa Sacra Famiglia di Rivarolo tornano a scendere i nuovi contagi in Liguria, che sono 4 nelle ultime ventiquattr’ore secondo il bollettino emesso da Regione Liguria.

Non è stata registrata nessuna scheda relativa a decessi, ma un paziente di 81 anni è morto oggi pomeriggio all’ospedale Villa Scassi di Genova. Il bilancio ufficiale delle vittime resta a 1.556. Nel complesso si registrano 1.468 casi, 18 in meno di ieri per effetto dei 22 nuovi guariti con doppio tampone negativo.

Stabile la situazione negli ospedali, ma tornano a salire i pazienti in terapia intensiva. Da Levante a Ponente sono ricoverate ancora 57 persone malate di Covid-19, di cui 3 in terapia intensiva (ieri solo uno, al policlinico San Martino). A Genova i ricoverati sono 8 al San Martino, 7 al Galliera, 14 al Villa Scassi e uno al Gallino che torna a ospitare un paziente positivo al coronavirus dopo molte settimane.

In totale ci sono ancora 207 persone sintomatiche in isolamento domiciliare, mentre i guariti hanno raggiunto quota 6.938. Continua a calare il numero delle persone in sorveglianza attiva, attualmente 412.