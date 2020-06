Coronavirus, in Liguria ancora 21 nuovi contagi: è la terza regione dopo Lombardia e Piemonte

Genova. In Liguria nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 21 nuovi contagi da coronavirus e altri 6 decessi di persone positive. È quanto emerge dal bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati del flusso ministeriale. Cifre che collocano la nostra regione al terzo posto in Italia per nuovi casi dopo Lombardia (84) e Piemonte (24). Nel complesso calano i positivi che sono 2.694, cioè 97 in meno rispetto a ieri.

I tamponi tornano a salire (1.581 quelli effettuati nell’ultima giornata), per un totale di 111.587 test dall’inizio dell’emergenza. Scendono gli ospedalizzati, 20 in meno rispetto a ieri, in tutto 155 di cui 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 239 persone (100 in meno), crescono di 112 unità i guariti con doppio tampone negativo (5.599) e quelli positivi ma asintomatici e perciò dimessi dall’ospedale (2.300, aumentati di 23). I decessi sono 1.477.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali di Genova e provincia, al San Martino ci sono 19 ricoverati di cui 2 in terapia intensiva, 21 al Galliera, 28 al Villa Scassi, 10 tra Lavagna e Sestri Levante. Nelle altre strutture non ci sono più pazienti Covid.

Ecco i decessi segnalati nel territorio metropolitano nelle ultime 24 ore

ASL 3

L’Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi:

* Uomo di 92 anni, con comorbidità, deceduto il 3/6/2020 nel reparto di Medicina

* Donna di 93 anni, con comorbidità, deceduta il 4/6/2020 nel reparto di Medicina

* Uomo di 91 anni, con comorbidità, deceduto il 4/6/2020 nel reparto di PS/Obi

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi