Coronavirus, in Liguria 4 nuovi contagiati. E i tamponi scendono sotto quota mille

Genova. Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato da Regione Liguria con i dati comunicati al ministero della salute. Nelle ultime ore sono stati effettuati meno di mille tamponi (955) per un totale di 145.111 test effettuati.

Oltre a questi si registrano 49 persone guarite con doppio tampone negativo e un altro decesso, per un calo complessivo delle persone contagiate sul territorio pari a 46 unità (in tutta la Liguria 1.363 positivi di cui 952 residenti in provincia di Genova). Nell’ultima registrato non sono stati segnalati decessi negli ospedali genovesi.

Lento ma costante il calo degli ospedalizzati che sono ancora 51 in tutta la regione (uno in meno di ieri) di cui 3 in terapia intensiva. (due sono al San Martino di Genova). L’ospedale con più pazienti Covid continua ad essere il Villa Scassi, anche se i numeri sono molto bassi rispetto ai picchi della pandemia (a Sampierdarena si contano infatti 14 pazienti).

Per quanto riguarda le cifre complessive, quella dei morti dall’inizio dell’emergenza sale a 1.558, mentre i guariti sono 7.046. In sorveglianza attiva, cioè in isolamento come casi sospetti, ci sono 393 persone.