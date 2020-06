Coronavirus, in Liguria 17 nuovi contagiati ma i tamponi scendono sotto quota 1000

Genova. Sono 17 i nuovi contagiati dal coronavirus in Liguria in base a un numero di tamponi effettuati (946) molto più basso rispetto alla scorsa settimana e ancora distante dall’obiettivo dei 3mila test giornalieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Liguria costruito sui dati del flusso ministeriale.

In Liguria attualmente sono 2.791 le persone positive, 28 in meno rispetto a ieri per effetto di 5 nuovi decessi registrati e 40 nuovi guariti con doppio test negativo. Scendono nuovamente gli ospedalizzati, 7 in meno di ieri, in tutto 175 di cui 6 in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime sale a 1.461, sono 339 i malati in isolamento domiciliare, 2.227 gli asintomatici ancora positivi guariti a casa propria.

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere genovesi, al San Martino ci sono ancora 20 persone ricoverate di cui una in terapia intensiva, 24 al Galliera (11 persone dimesse nelle ultime ventiquattro ore), 36 al Villa Scassi di cui una in terapia intensiva, 10 a Sestri Levante e una a Lavagna.

Ecco i decessi segnalati a Genova e provincia nelle ultime 24 ore

ASL3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

Segnala il decesso di una paziente residente a Genova di 82 anni, presso il Maragliano.