Coronavirus, il peggio deve ancora arrivare? Bassetti smentisce l’Oms: “Siamo ai titoli di coda”

Genova. “Dire che il peggio deve ancora arrivare non lo condivido, e l’allarme dell’Oms oltretutto si riferisce alla situazione a livello globale”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica ​Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.​

Lo spunto sono le parole di Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, secondo cui “il peggio deve ancora arrivare” perché “con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”.

“Prevedere cosa potrà accadere ad ottobre è difficile anche se io non credo ci sarà un altro tsunami. ​In Italia abbiamo visto uno tsunami e l’abbiamo affrontato. Oggi i numeri ci dicono che, almeno per questa fase epidemica, siamo a titoli di coda perché i dati di ieri, malati e decessi, mi pare siano incoraggianti. Avremo dei casi, tanti o pochi, ma sapremo affrontarli perché ora il ​sistema è preparato, abbiamo i nostri laboratori che lavorano con la ​medicina del territorio. Sono convinto che tutto funzionerà”, insiste Bassetti.

Secondo il medico genovese “vivere i prossimi tre mesi con la spada di Damocle ​sulla testa di una seconda ondata non è una cosa buona per l’economia, per l’aspetto psicologico e per il sistema sanitario. Oggi noi ​dobbiamo dire forte e chiaro che abbiamo fatto un grande lavoro. ​Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non sempre mezzo ​vuoto”.