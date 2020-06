Coronavirus, focolaio a Busalla: 12 persone contagiate, coinvolte due famiglie

Busalla. Due nuclei famigliari per un totale di 12 persone sono risultati positivi al tampone per il Covid 19 e si trovano al momento in quarantena in casa nel comune di Busalla dove risiedono.

A dare la notizia dopo le informazioni ricevute dalla Asl3 è la stessa amministrazione comunale.

“Una delle persone contagiate è soggetta a ricovero ospedaliero, ma non necessita della terapia intensiva, mentre le altre – con sintomi minori – stanno seguendo le cure del caso presso il proprio domicilio. Sono seguiti dai medici di famiglia e della ASL3, oltre che dall’amministrazione comunale” spiega la nota del Comune.

L’amministrazione ribadisce la necessità di non abbassare la guardia e rispettare le indicazioni prescritte.