Coronavirus, oggi i nuovi casi di contagio sono 14: quasi tutti in una casa di riposo

Genova. Impennata improvvisa dei nuovi casi di contagio in Liguria. Se ieri la “quota zero” era sembrata un obbiettivo a portata di mano, oggi, la cifra balza in avanti di 14 unità, con una dinamica per cui 10 dei nuovi positivi sono stati registrati con screening e 4 con test su persone sintomatiche. Così emerge dal bollettino quotidiano di Alisa e Regione.

12 dei 14 nuovi casi, fanno sapere dalla Regione, sono relativi a un contagio all’interno di una casa di riposo. Il numero di casi attivi di Coronavirus in Liguria è al momento 1482, ma se si tiene conto dei guariti e dei deceduti da inizio emergenza, il numero è 9954.

Oggi è stato registrato dal bollettino un solo decesso, portando il numero complessivo di morti a 1556.

Calano sotto le 60 unità gli ospedalizzati (57) in Liguria con un solo paziente in terapia intensiva, al San Martino. I nuovi guariti con doppio tampone sono 67.