Coronavirus, anche la Liguria verso quota zero contagi: i nuovi positivi sono solo 7

Genova. Sono solo 7 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore in Liguria, uno dei numeri più bassi dal picco dell’emergenza. Emerge dal bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso ministeriale.

Complessivamente i positivi scendono di 81 unità (in tutto sono 2.086) per effetto degli 86 guariti e dei 2 decessi registrati. I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono 1.666, per un totale di 124.320 test dall’inizio dell’emergenza.

Ancora in calo il numero degli ospedalizzati, 106 in tutta la regione (4 in meno rispetto a ieri) di cui sempre 3 in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime è attualmente a 1.514 morti.

I guariti con doppio test negativo sono complessivamente 6.269, mentre gli asintomatici dimessi dall’ospedale sono 1.980 (cioè 77 in meno di ieri). In tutta la regione, inoltre, ci sono ancora 467 persone in sorveglianza attiva.

Di seguito i decessi segnalati nelle ultime 24 ore dagli ospedali genovesi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi.

• Donna, di 88 anni, con comorbidità deceduta l’11.6.20 nel reparto di Medicina

• Uomo di 59 anni, con comorbidità deceduto l’11.6.20 nel reparto di Rianimazione

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi, anche per infezione da Covid-19:

• Di una paziente residente a Genova di 78 anni, presso il Maragliano.

• Di un paziente residente a Deiva Marina di 82 anni, presso il Maragliano