Coronavirus, 14 nuovi casi e 7 decessi in Liguria: in totale 6 pazienti nelle terapie intensive

Genova. Sono 14 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore, una cifra che – calcolata su 1742 tamponi, di cui la metà effettivamente usati per testare nuovi casi – fa abbassare il trend degli ultimi giorni. Così emerge dal bollettino quotidiano di Alisa-Regione – flusso di dati per il ministero della Sanità.

Sono dunque 2560 i cittadini attualmente positivi in Liguria con un calo di 134 unità se non si contano i decessi e i guariti. Decessi che, oggi, sono stati comunque 7, portando a 1484 la cifra totale di morti per Covid-19 da inizio emergenza.

Genova resta la provincia più colpita con 1800 casi positivi attuali, ma continua a scendere il numero di ospedalizzati: 148 su tutta la rete sanitaria pubblica regionale, di cui 6 in terapia intensiva. Cala di altri 143 pazienti il numero di quelli seguiti a casa dai nuclei territoriali: sono in tutto 96.

I guariti con doppio tampone sono 141 in più di ieri, in totale 5740. Le persone sotto sorveglianza attiva (in quarantena preventiva) sono 673, di cui 257 seguiti dalla Asl 3 genovese.