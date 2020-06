Genova. Nell’ambito della quotidiana attività di monitoraggio finalizzata al controllo dei flussi relativi ai presidi sanitari e medico-chirurgici in transito doganale e indispensabili a fronteggiare l’emergenza pandemica in atto, i funzionari dell’ufficio Sva dell’Agenzia delle dogane di Genova e i militari del II gruppo della Guardia di finanza di Genova, hanno intercettato, presso il porto di Pra’, un carico di 800.000 guanti in lattice provenienti dalla Malesia e destinati a una società della provincia di Lecco operante nel settore della fabbricazione della gomma.

L’attività di controllo ha portato ad accertare l’assenza della documentazione tecnica che avrebbe dovuto accompagnare il carico e che ne attestasse i requisiti necessari e previsti per la regolare commercializzazione.

La merce, 8 tonnellate, è stata sequestrata e i responsabili segnalati all’autorità giudiziaria del capoluogo ligure per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, la finanza e le dogane hanno sottoposto a sequestro o requisito, un totale di circa 6,5 milioni di guanti in lattice, 2,3 milioni di mascherine, 7.000 litri di alcol etilico, oltre 29.000 visiere protettive, 168.000 camici chirurgici e denunciato per vari reati 12 soggetti.