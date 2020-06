Coda in autostrada, cantieri sull’Aurelia: giornata nera per il levante genovese

Genova. Oltre un’ora da Quarto a Sori, sulla statale Aurelia, fino a 3 chilometri di coda sulla autostrada A12 sulla stessa direttrice, tra Genova Est e Recco. Mattinata difficile per il traffico nel levante genovese a causa di un combinato disposto che, forse, si sarebbe potuto prevenire.

Il cantiere sulla autostrada A12 (uno dei 66 attivi in questo fine settimana sulla rete di Aspi in Liguria) e le rispettive code si sono sommate a un altro cantiere, con semaforo e senso unico alternato, di Iren all’ingresso di Sori, sulla viabilità ordinaria.

Questo ha mandato la situazione in tilt. Si aggiunga che poco dopo mezzogiorno, a Nervi (in via Del Commercio, ma con ripercussioni anche in via Somma) si è verificato un piccolo incidente.

Sul posto pattuglie della polizia locale. Intanto ricordiamo che questa sera, dopo le 22, sempre per cantieri saranno chiusi sia il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest, sulla A7 in direzione Genova, sia l’entrata e l’uscita del casello di Genova Est.