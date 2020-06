Rapallo. Al Circolo Nautico Rapallo, domenica 7 giugno, sono state testate le nuove imbarcazioni che verranno utilizzate per la scuola vela.

Gli istruttori giovani e meno giovani, in una giornata di scirocco, hanno provato i piccoli Taz del cantiere inglese Topper. La stagione inizierà lunedì 15 giugno e le barche sono veloci e facili da gestire, ideali per far divertire in sicurezza i nuovi giovani allievi velisti.

Per le iscrizioni è possibile visitate il sito www.circolonauticorapallo.it alla pagina Scuola Vela.