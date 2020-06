Circoli ricreativi, in consiglio regionale approvata mozione per riapertura in sicurezza

Genova. Il ruolo sociale rappresentato dai circoli ricreativi e la necessità di riaprirli in sicurezza sono stati ieri oggi di una discussione in consiglio regionale che ha portato all’approvazione di una mozione all’unanimità.

“Il numero di circoli ricreativi nella nostra regione è sicuramente grandissimo e la funzione sociale che ricoprono nella vita quotidiana rappresenta, per una parte della nostra popolazione, un polo associativo importante. Per questo è necessario riaprirli in sicurezza; è altrettanto fondamentale creare una tutela, un sistema di controllo e contenimento da Covid 19 in una categoria da proteggere a ogni costo e che – dopo questi mesi terribili – hanno pagato un prezzo davvero troppo alto in termine di morti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

“Oggi, all’unanimità, abbiamo approvato in consiglio regionale una mozione da me proposta – spiega Rossetti – per istituire un confronto con i rappresentanti di Acli e Aps al fine di stilare un protocollo di indirizzo per il contrasto dei rischi da contagio da Coronavirus nei circoli ricreativi”.