Ciclista cade in una scarpata ai laghetti di Nervi, soccorso con l’elicottero in codice rosso

Genova. Brutta avventura nel tardo di pomeriggio di oggi per un ciclista in gita con la sua mountain bike nella zona dei laghetti di Nervi, nel Levante genovese, finito d’urgenza all’ospedale San Martino.

L’uomo è accidentalmente scivolato in una scarpata e a causa delle ferite riportate non è più riuscito a proseguire lungo il sentiero. Così, dopo la sua chiamata, si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Viste le difficoltà per raggiungere la zona è stato attivato l’elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto in volo la valletta del torrente Nervi. Sul posto si sono calati i medici del 118 che hanno stabilizzato il ciclista per poi issarlo a bordo e portarlo in codice rosso al San Martino.

Dai primi accertamenti, l’uomo ha riportato un trauma toracico e diverse ferite, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.