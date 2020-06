Chiusura A10 e traffico paralizzato a Genova, municipale chiude la soprelevata verso ponente

Genova. Traffico paralizzato in città per via della chiusura della A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione ponente, a causa di interventi nella galleria Provenziale. Situazione che solo lentamente potrà migliorare nel pomeriggio se Aspi riuscirà ad aprire un varco e permettere uno scambio di carreggiata con doppio senso sulla stessa tratta.

Come noto, a causa dell’assenza di ponte Morandi, il traffico tra il centro e il ponente si svolge tutto sulla viabilità ordinaria e sin dalle prime ore del mattino si sono formate code prima tra Sampierdarena e Pegli ma poi anche a partire dal centro e dalla Valpolcevera, con ingorghi su ingorghi.

Auto ferme per oltre un’ora sullo stesso punto sulla soprelevata Aldo Moro, che è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale dalla Foce e in direzione ponente per permettere il defluire del traffico.

Anche in via Gramsci, via Buozzi e via Milano e a seguire fino alla Guido Rossa verso il ponente la situazione non è più semplice. Un’altra mattinata di caos dopo quella vissuta da Genova martedì scorso.