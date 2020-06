Chiavari. All’improvviso il fumo, con un forte odore di bruciato che mette in allarme il conducente: il bus si ferma in mezzo alla strada, tutti scendono, e in pochi minuti le fiamme avvolgono il mezzo, distruggendolo.

E’ successo ieri pomeriggio a Chiavari, nel suo entroterra, sulla SP 586, all’altezza di Brizzolara per incendio autobus. I dodici passeggeri sono stati messi in salvo dal conducente. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno.

Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo delle operazioni, creando qualche disagio per chi viaggiava in quella tratta. Ma per fortuna non si registrano feriti, ed è questa la cosa più importante.