Champions League, formato ridotto: alla Pro Recco una delle dieci wild card

Recco. Cambia la formula della Champions League cui parteciperanno un minor numero di squadre; resta pressoché invariato il format di Euro Cup ed Euro League. Sono queste le variazioni alle coppe europee che attuerà la Len per la stagione agonistica 2020/2021.

La Champions League maschile avrà inizio a fine ottobre, con un unico turno preliminare, a differenza dei tre turni degli ultimi anni. Questa fase qualificherà due squadre, che si uniranno alle dieci beneficiarie della wild card per la fase a gironi, articolata in due raggruppamenti da sei formazioni ognuno, al via l’11 e 12 novembre.

Le dieci squadre che usufruiranno della wild card sono Pro Recco, Barceloneta, Dinamo Tbilisi, Ferencvaros, Hannover, Jadran Herceg Novi, Jug, Marsiglia, Olympiacos, Spandau. Hanno dunque rinunciato alla wild card Szolnoki e Mladost, presenti nella scorsa stagione. La final eight si disputerà ad Hannover dal 4 al 6 giugno 2021. La Waspo è già qualificata come società organizzatrice.

Per quanto concerne l’Euro Cup maschile, la formula è identica a quella degli ultimi anni. La competizione prenderà il via all’inizio di novembre col primo turno; seguiranno secondo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali. La novità sta nel fatto che prenderanno parte al primo turno anche i club eliminati nel preliminare di Champions League.

Nessuna variazione, invece, per l’Euro League femminile: il primo turno si disputerà a dicembre, poi secondo turno, quarti di finale e final four. Le formazioni eliminate ai quarti prenderanno parte alla final four del Len Trophy.

Con l’annullamento della stagione 2019/20 sarà la Federnuoto a dover assegnare i pass per le coppe europee. Oltre alla Pro Recco, già ammessa alla Champions League, altre due squadre italiane hanno diritto a giocare la massima competizione. Secondo la classifica dopo 16 giornate, Brescia e Ortigia dovrebbero essere le formazioni in questione.

Saranno due i posti in Euro Cup, che potrebbero andare a Sport Management e Rari Nantes Savona.

All’Italia spettano tre pass per l’Euro League femminile, con L’Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova e SIS Roma che dovrebbero essere le beneficiarie.