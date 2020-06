Genova. Un 49enne genovese è stato denunciato ieri sera dai carabinieri del nucleo radiomobile per violazione di domicilio.

L’uomo ieri sera con un martello e un cacciavite, ha rotto i vetri di una finestra per introdursi in un appartamento in via Jori a Certosa.

Una volta entrato ha danneggiato porte, mobili e suppellettili. Gli attrezzi recuperati sono stati sequestrati.