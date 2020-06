Centro storico, ubriaco minaccia e insulta i carabinieri: denunciato e ricoverato in tso

Genova. Completamente ubriaco in pieno pomeriggio stava orinando per strada in via Ponte Calvi in centro storico.

Fermato per un controllo dai Carabinieri delle stazioni di Maddalena e San Martino, in servizio nel centro storico ha minacciato e insultati i militari.

Bloccato dopo che aveva opposto resistenza è stato identificato e denunciato: si tratta di un 42enne siciliano residente a Genova.

E’ stato denunciato per violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Successivamente a causa dello stato di agitazione dovuta a pregressa patologia aggravata dall’assunzione di alcolici il 42enne è stato trasportato in tso presso l’ospedale Galliera.