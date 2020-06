Centro storico, da domani attive 23 nuove telecamere puntate sulla movida

Genova. Sono 23 le nuove telecamere per un totale di 42 obiettivi che da domani punteranno sulle aree della movida genovese in centro storico.

I nuovi ‘occhi elettronici’ che si aggiungono a quelli già esistenti fanno parte del progetto “Movida” finanziato dalla Regione Liguria con fondi dell’accordo per la Promozione della Sicurezza Integrata.

Le nuove telecamere saranno attive da domani e saranno collegate attraverso il circuito Genova città sicura alle centrali operative di tutte le forze dell’ordine oltre a quella della polizia locale.

A presentare il progetto saranno domani mattina l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino e l’assessore alla sicurezza della Regione Liguria Sonia Viale. L’appuntamento è in piazza San Lorenzo con breve tour nelle piazze (da piazza Ferretto a piazza San Bernardo passando per l’omonima via) dove il nuovo sistema di video sorveglianza è stato installato.