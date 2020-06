Centro storico, compra la droga davanti alla polizia locale e la ingoia per non farsi arrestare

Genova. Scambio di denaro e droga sotto gli occhi degli agenti della polizia locale. E’ avvenuto ieri in vico di Santa Fede, alle spalle di via Prè. Protagonisti due senegalesi di 19 a 24 anni che sono stati bloccati.

Il più giovane, che aveva consegnato il denaro e ricevuto un piccolo involucro, all’arrivo degli agenti lo ha ingoiato ed ha tentato la fuga. I due, che erano senza documenti, sono stati portati in questura per l’identificazione. Il 19enne è risultato essere stato già arrestato per reati legati alla droga.

Portato in ospedale per scoprire cosa aveva ingerito, l’esame ha scoperto 24 ovuli di stupefacente che gli sono stati fatti espellere: uno

era di eroina e 23 di crack. È stato arrestato per spaccio, mentre il connazionale dal quale aveva comprato la droga e che è stato trovato con 400 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza, è stato denunciato per spaccio e per favoreggiamento.