Centri estivi, Cgil Cisl e Uil: “Basta annunci, serve piano per organizzare i servizi”

Genova. Alisa non ha ancora definito linee guida sanitarie a supporto delle attività estive e l’ordinanza 35 prevede la riapertura dei centri dedicati ai bimbi fra 0 e 3 anni senza precauzioni specifiche e nonostante le preoccupazioni espresse da sindacati e enti gestori.

I segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Liguria chiedono un approfondimento delle modalità organizzative dei servizi, soprattutto per i servizi rivolti ai bimbi da 0 e 3 anni, dove non esistono linee guida nazionali e sono in corso approfondimenti medici dovuti all’impossibilità di rispettare le distanze interpersonali e di utilizzo delle mascherine.

“Sulla partenza dei centri estivi per bambini e ragazzi assistiamo da giorni ad annunci, ordinanze, dichiarazioni ad effetto che provano a coprire la totale assenza di programmazione”, scrivono in una nota firmata da Fulvia Veirana, Claudio Donatini e Fabio Servidei.

“Da inizio maggio chiediamo di far partire questi servizi in sicurezza, attraverso l’adozione di precauzioni minime per contenere la diffusione del Covid-19. Abbiamo chiesto alla Regione un servizio sanitario dedicato al supporto delle attività dei centri estivi e che venissero predisposte norme universali a tutela di lavoratori e famiglie”.

Molte altre regioni, fra cui Veneto ed Emilia Romagna – riferiscono i segretari generali – stanno cercando di individuare le modalità più sicure per i bimbi e per i lavoratori e i volontari coinvolti nelle attività.

Quasi tutte le Regioni, fanno sapere i sindacati, hanno agevolato un confronto costruttivo fra gli attori coinvolti, a partire dai pediatri. “Apprendiamo dalle dichiarazioni dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo che ci sarebbe un accordo con sindacati ed enti gestori. Cosa che non ricalca l’esito della lunga riunione tenutasi venerdì 29 nella quale le organizzazioni sindacali hanno ribadito il mancato recepimento dell’ accordo dei gestori e famiglie inteso come addendum all’ interno del protocollo quadro con Regione. Inoltre non è stato tenuto conto dei modelli organizzativi di produttività tra addetti e utenza da 0 a 3 con un indice 1/3 per bambino, nonché la mancanza dei Dpi quali le mascherine ffp2 per gli addetti.

Queste considerazioni sono gli elementi minimi a sostegno di un percorso di apertura dei centri estivi in sicurezza.