Centri estivi 0-6 anni al via il 29 giugno ma i posti sono limitati, il Comune lancia un sondaggio tra le famiglie

Genova. Apriranno dal 29 giugno e avranno una durata più ampia (fino al 31 luglio) i centri estivi del Comune di Genova per i bambini dagli 0 ai 6 anni. Si tratta di 19 scuole d’infanzia e 18 nidi. Un’estensione che viene incontro alle famiglie che, in questi mesi di emergenza Coronavirus, hanno dovuto gestire i figli più piccoli 24/7, tutto il giorno e tutti i giorni, e che chiedono che sia data loro la possibilità di un servizio sociale fondamentale anche per la crescita dei bambini.

Il problema è che, a causa delle normative anti-contagio – che prevedono sostanzialmente la creazione di classi ridotte, ma il protocollo definitivo sarà messo a punto domani in un incontro con i sindacati – i posti disponibili saranno circa un terzo di quelli dell’anno scorso. Per esempio, per le fasce di età minori si potrebbe dover garantire un educatore ogni 3 bambini. Il Comune di Genova, per questo, ha chiesto con un sondaggio alle famiglie genovesi quante sarebbero interessate al servizio. A questo link si può rispondere.

L’anno scorso i posti a disposizione erano 1900. Quest’anno potrebbero non superare i 700. La speranza del Comune è che non troppe famiglie abbiano bisogno di centri estivi di nidi e scuole d’infanzia in modo da non dover lasciar fuori nessuno, ma è probabile che si verifichi l’esatto contrario, viste le tante persone che quest’anno hanno già esaurito le ferie perché costretti dai datori di lavoro o che comunque preferiranno lavorare piuttosto che andare in vacanza.

Nella lettera inviata da Tursi, che rimanda a una sorta di manifestazione d’interesse sul sito del Comune, si preannuncia che “il servizio estivo 2020 – Fase 2 Covid-19 dovrà necessariamente assumere caratteri di eccezionalità dovuti all’adozione delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 e all’adeguamento alle disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali e regionali”. Le manifestazioni d’interesse saranno raccolte fino alle 12 del 19 giugno. Sempre nella lettera il Comune chiarisce che a svolgere il servizio sarà personale educativo qualificato.

Chi può partecipare. Possono presentare la manifestazione d’interesse al servizio estivo 2020 del Comune di Genova le famiglie delle bambine e bambini iscritti, per l’anno in corso, ai servizi 0-6 anni comunali (nidi d’infanzia, centro bambine/i Villa Stalder, Scuole infanzia e Sezioni Primavera).