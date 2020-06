Genova. Un altro bus Amt in fiamme. È successo questo pomeriggio in corso Firenze, nella zona della circonvallazione a monte all’altezza della fermata Firenze Salvago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il mezzo era in servizio sulla linea 377. Secondo quanto appreso, tutti i passeggeri a bordo dell’autobus sono stati fatti scendere e nessuno è rimasto ferito. L’incendio sarebbe scaturito dal vano motore sul retro del mezzo.

Il rogo è scoppiato verso le 13.30 all’altezza del civico 20 e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. In corso le indagini per capire le cause.

Dalla strada si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile da molte zone del centro di Genova. Solo pochi giorni fa un altro mezzo Amt aveva preso fuoco in corso Marconi.