Valle Scrivia. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Crocefieschi, in valle Scrivia, per un particolare intervento. Un carroattrezzi del soccorso stradale è finito fuori strada, in una scarpata, sulla provinciale 9.

Il mezzo era parcheggiato e per cause ancora da chiarire si è mosso dall’area di sosta e prima ha sfondato una baracca e poi ha finito la sua corsa in un versante scosceso adiacente alla strada provinciale.

Lunghe le operazioni per il recupero del mezzo che hanno costretto la chiusura del traffico veicolare.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Busalla, con l’appoggio dell’autogrù dal comando centrale di San Benigno.