Carambola sulla Aurelia a Recco, auto contro cancellata e un ferito

Genova. Forse una distrazione o un malore, forse una manovra brusca effettuata per evitare un mezzo che viaggiava in senso opposto, forse ancora un problema tecnico. Sono tutte ipotesi che verranno prese in considerazione dalle forze dell’ordine.

Intorno alle 20 di questa sera un’auto ha compiuto una carambola ed è uscita di strada, schiantandosi contro una cancellata sulla Aurelia, poco prima di Recco viaggiando in direzione levante. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada in curva. Sul posto si sono formate alcune code.

Presenti oltre all’automedica, i militi della Croce verde recchelina. La persona ferita è stata soccorso e portata in codice rosso per dinamica, ma poi declassato a giallo, all’ospedale San Martino. Non rischia la vita.