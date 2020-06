Caos treni da Lombardia e Piemonte, Rossetti: “Servono otto coppie di frecciarossa”

Genova. “Come era prevedibile questa mattina, al normale flusso di persone, si è aggiunto quello turistico e la situazione sui treni da Lombardia e Piemonte è esplosa”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti

“Considerando anche il fatto che le autostrade sono bloccate a causa dei cantieri in opera, Toti ha la responsabilità di coordinare il trasporto pubblico, sia quello su gomma che quello ferroviario, in quanto firmatario del contratto con Trenitalia” ricorda il consigliere.

Per Rossetti occorre che Toti “faccia sua la richiesta dei comitati dei consumatori e pendolari e si adoperi per introdurre otto coppie di freccia rossa dalla Lombardia e dal Piemonte per la Liguria. Per tutta risposta Toti ha fatto un’ordinanza in cui ha tolto il metro di distanza sui mezzi pubblici invece di aggiungere treni e carrozze”.