Caos autostrade, si rompe una grata in una galleria della A7: anche oggi tutti in coda

Genova. Ancora problemi sulle gallerie del nodo autostradale genovese. Questo pomeriggio poco prima delle 17 si è rotta una grata all’ingresso della galleria Montegalletto sulla A7, subito dopo l’immissione dalla A12 per chi procede in direzione di Bolzaneto e Milano. Il problema è già in corso di soluzione.

Lunghe code si sono formate sul tratto terminale della A12 poco dopo il casello di Nervi. A complicare la situazione è la contemporanea chiusura dell’allacciamento A12/A7 in direzione di Genova Ovest che obbliga tutto il traffico a confluire verso Nord.

Inoltre si segnalano un chilometro sull’allacciamento A7-A12 in direzione Levante, 3 chilometri di coda in direzione nord sulla A26 e un chilometro su ciascuno degli allacciamenti A10/A26, “code in movimento” da quanto riferisce la centrale della polizia stradale.

In giornata altre code e disagi si sono registrati sulla A7 e sulla A12 a causa di incidenti e cantieri attivi sulla rete.