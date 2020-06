Genova. Ancora code, ancora disagi per le nostre autostrade: dopo il blocco di questa mattina, il congestionamento delle tratte genovesi è proseguito senza soluzione di continuità fino a sera, quando sulla A10 si registrano ancora 10 chilometri di code sulla A10.

Come questa mattina la situazione più critica è tra Cogoleto e il bivio con l’A26, direzione Genova, a causa dei numerosi cantieri attivi, tra viadotti e gallerie. Si registrano rallentamenti anche sulla A26 in direzione Gravellona. Al momento sulla A7 e sulla A12 non arrivano comunicazioni di criticità per la viabilità.

Una giornata infernale che rischia di essere la prima di una lunga serie: i caselli di Pra’ e di Pegli non sono utilizzabili e il transito in entrambe le direzione sarà su corsia unica fino al 26 giugno, con il bypass che “scavalca” praticamente tutto il tratto urbano. Si salvi chi può.