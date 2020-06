Caos autostrade, incubo code a Genova: domani mattina possibile nuova chiusura della A10

Genova. Continuano anche nella prossima nottata le ispezioni sulle gallerie nel nodo autostradale di Genova. Di seguito riportiamo il bollettino diffuso da Autostrade dei tratti interessati che domani mattina (11 giugno) potrebbero restare chiusi in caso di interventi urgenti.

(Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare la seguente pagina).

1 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA (quindi a rischio chiusura in mattinata)

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova per attività di ispezione delle gallerie Don Gunella, Sestri, Cantarena, Chiesa, Pallavicini Doria, Lupo, Rexello, San Paolo della Croce e Pegli.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso verrà mantenuta l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Genova Pra’.

2 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE CON POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Varazze.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna del tratto Lavagna-Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lavagna, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con rientro sulla A12, alla stazione di Sestri Levante. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Sestri Levante e Lavagna.

3 – CHIUSURE NOTTURNE PER ALTRI INTERVENTI

A7 Milano-Genova

-chiusura notturna dell’entrata della stazione di Busalla, verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A7 Milano-Genova

-chiusura notturna del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Milano potrà entrare sulla A7 dalla stazione di Genova Bolzaneto. Agli utenti diretti in A12 si consiglia di raggiungere la stazione di Genova est. Per i mezzi pesanti il consiglio è di entrare dalla stazione di Genova Nervi.

A7 Milano-Genova

-chiusura notturna de tratto Serravalle-Tortona verso Milano di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla stessa A7, alla stazione di Tortona per chi è diretto verso Milano o di Novi Ligure, sulla Diramazione Predosa-Bettole D26, per chi deve raggiungere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con rientro sulla A12, alla stazione di Genova Nervi.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura notturna del tratto Ovada-allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, si potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti diretti verso Genova potranno percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle